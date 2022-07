Tchad : les agents de santé haussent le ton dans l'affaire liée au décès d'une patiente

D'après le rapport circonstancié consulté par Alwihda Info, une femme âgée de 37 ans est décédée le 23 juin à 12h55 dans des circonstances qui donnent lieu à des divergences.



Le SYNTASST, par la voix de son président Younous Mahadjir, exige la libération immédiate de quatre de ses membres arrêtés dans le cadre de l'affaire, et lance un préavis de grève du 11 au 18 juillet 2022.



Le syndicat affirme que les faits sont basés sur du mensonge, des menaces et intimidations. Il relève que l'autopsie n'a pas respecté les procédures, dénonce une détention arbitraire de quatre agents de santé au 4ème arrondissement au détriment du 10e arrondissement où le drame a eu lieu, et déplore la non réaction du ministère de la Santé publique par rapport aux problèmes de sécurité des structures sanitaires.