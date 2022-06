Tchad : les agents du ministère de l’Eau structurent leur syndicat avec un bureau exécutif

Le Syndicat national des agents du ministère de l'Eau et de l'Assainissement (SYNAMEAU) a un nouveau bureau exécutif national. Il a été installé par la Confédération Indépendante des Syndicats du Tchad (CIST).



Dans son allocution de circonstance, le secrétaire général du SYNAMEAU, Oumar Alfaroukh Cherif Adoum, souligne qu’il faudra cultiver l'esprit de dialogue et éviter les querelles. En effet, la lutte syndicale demande beaucoup de courage et d'abnégation car elle n'est pas facile.



Selon le secrétaire général de la CIST, Mahamat Nasradine Moussa, le syndicat est une sorte d'association qui a pour rôle d'assurer l'organisation et la défense des salariés, la reconnaissance et le respect de leurs droits professionnels, économiques et sociaux. Le rôle d'un syndicat dans un ministère ne consiste pas à s'opposer systématiquement à tout propos, ou même à des décisions de ce dernier.



Le rôle du syndicat dans un département ministériel consiste à faire respecter les droits professionnels, économiques et sociaux des travailleurs, à travers un dialogue franc avec le ministère. Il s’agit de chercher toujours un terrain d'entente pour l'épanouissement des travailleurs, la performance des services, et la bonne marche des activités qui constitue l'enjeu majeur.