Tchad : les agents sanitaires se concertent sur la santé numérique

Sous le haut patronage des ministères en chargé de la Santé et des Postes et de l'Economie numérique, la Coordination du Programme d'Appui aux Districts Sanitaires du Tchad (PADS) organise du 16 au 17 juin, une conférence sur la santé numérique au Tchad, et placée sous le thème : "Expérience en cours et perspectives".



L'objectif de ces assises est de participer à l'amélioration de la connaissance de la télésanté au Tchad. Et de manière spécifique, la conférence vise à expliciter les concepts de santé numérique, à partager les expériences en matière de santé numérique au Tchad, et à identifier les pistes d'une utilisation optimale des outils numériques pour la santé au Tchad.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdel-madjid Abdreahim, indique que le numérique permet d'optimiser les processus de soins pour une meilleure prise en charge du patient, mais aussi un meilleur pilotage de la santé publique, grâce à une prise de décision sur la base d’informations fiables et en temps voulu.



Le directeur de la coopération du bureau de Suisse numérique au Tchad, Romain Darbellay, souligne que la coopération suisse mène depuis les années 60, et avec ses partenaires tchadiens, des programmes de coopération dans des domaines variés qui visent à améliorer les conditions de vie des populations, et à les doter d'institutions solides et performantes.



Ensuite, Romain Derbellay démontre la stratégie de la coopération suisse mise en œuvre entre 2018 et 2021, en soulignant trois objectifs poursuivis, en conformité avec le plan national de développement et avec les compétences et l'expérience de leurs partenaires en Suisse et au Tchad.