Tchad : les agents vaccinateurs en formation dans la province du Salamat

Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a présidé ce 23 novembre 2022, l'ouverture de l'atelier de formation des vaccinateurs couplée à la remise des kits aux auxiliaires d'élevage.



Organisée par le Projet de renforcement de la productivité des exploitations familiales et résilience (RePER), cette formation regroupe 32 agents vaccinateurs venus de 3 départements de la province du Salamat.



Le projet RePER a pour objectif global d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les revenus des ménages ruraux vulnérables dans la partie centrale sahélienne du Tchad.



Le chef d'antenne du projet RePER, Mahamat Ahmat Zenallah, précise que le RePER couvre actuellement 14 départements dans 5 provinces de la zone sahélienne du pays à savoir : le Guéra, le Batha, le Salamat, le Hadjer-Lamis et le Chari-Baguirmi.



Le délégué provincial de l'élevage et des productions animales, Dr. Mahamat Bichara Saleh, remercie les partenaires pour leur appui qui a contribué de manière positive à la tenue de ladite session de formation.



Ouvrant l'atelier, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam déclare à l'endroit des responsables du ministère de l'élevage, qu'il attache du prix à cette activité et veillerait personnellement au bon déroulement de la campagne de vaccination au niveau de la province du Salamat.



Il exige l'implication des toutes les autorités traditionnelles et administratives pour que tous les animaux soient vaccinés.