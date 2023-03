Tchad : les aliments à proximité des ordures, un problème de santé et d'hygiène alimentaire

Certains de ces aliments sont étalés à même le sol, exposés aux poussières et au soleil, risquant ainsi de se décomposer. Les enfants et les femmes constituent la majorité de la population qui consomme ces aliments, mettant leur santé en danger. Cependant, la question qui se pose est de savoir si les consommateurs sont conscients des risques liés à la consommation de ces aliments. Certains le font par ignorance, d'autres par négligence.



Dr. Tchinsabé Issa Ouadjonné, médecin généraliste, souligne que les aliments consommés à proximité des ordures constituent la principale voie de transmission de maladies, en raison des risques de contamination microbienne. Ces aliments représentent une menace réelle pour la santé publique car ils constituent un danger pour la sécurité sanitaire des aliments consommés. Le risque de contamination des aliments est élevé en raison de la concentration élevée de germes dans les ordures dans nos environnements quotidiens. Ces germes peuvent être transportés sur les aliments par des vecteurs tels que les mouches ou directement par le vent.



Ces aliments contaminés sont consommés avec des pathogènes tels que des bactéries, des virus, des parasites ou des champignons, qui peuvent causer des problèmes digestifs allant d'une simple intoxication alimentaire à des infections digestives plus ou moins graves telles que la dysenterie amibienne, la dysenterie bactérienne, les salmonelloses, la fièvre typhoïde et les candidoses digestives. L'autre menace plus grave liée à cette pratique est le risque d'épidémie, en particulier celui du choléra, dont la maitrise peut s'avérer complexe en raison du nombre élevé de patients zéro qu'il faudra identifier pour circonscrire l'épidémie.



Selon une étude de l'OMS de 2006, ces maladies, qui sont souvent sous-notifiées, causent plus de 700 000 décès chaque année en Afrique en raison du non-respect des mesures d'hygiène alimentaire par les vendeurs, bien qu'elles soient connues.



Ces chiffres soulignent la nécessité pour les services d'assainissement de mettre en place des points de vente d'aliments prêts à consommer suffisamment loin des zones de déchets et pour le gouvernement d'intégrer l'hygiène alimentaire dans les programmes d'éducation de base.