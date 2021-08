Tchad : les ambassadeurs d'Arabie saoudite et d'Angola présentent leurs lettres de créance

Amer Ibn Ali Alchihry est le nouvel ambassadeur d’Arabie Saoudite auprès du Tchad. Il a remis ses lettres de créance au président du CMT.



L’entretien qui a suivi a permis au chef de l’État et son hôte de vanter les mérites des relations entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Tchad. Des relations fondées sur des liens culturels anciens et solides, fait savoir le diplomate saoudien qui a transmis les vœux de paix, de stabilité et de plein succès du Serviteur de deux Saintes Mosquées aux autorités tchadiennes.



Cadre au ministère saoudien des Affaires étrangères, MAmer Ibn Ali Alchihry compte mettre toute sa riche expérience pour des perspectives nouvelles dans ces relations qu’il qualifie de singulières, explique la Présidence.



Le nouvel ambassadeur d'Angola au Tchad avec résidence à Malabo est Antonio Luvualo de Carvalho. Ce diplomate chevronné qui est également ambassadeur au Cameroun, compte donner une nouvelle impulsion à l’axe Luanda – N’Djamena.