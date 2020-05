Tchad : les ambassadeurs du projet "Mon quartier" sont mécontents

Trois mois après l’appel à projet lancé par la Fondation Grand Cœur à travers le portail du groupe "Citoyens sans frontières", les ambassadeurs de la commune du 9e arrondissement, très insatisfaits, exigent au bailleur une descente sur le terrain.



Depuis le 25 mars, les ambassadeurs porteurs du projet "Potager" sont abandonnés à leur triste sort ; sans accompagnement, sans suivi. Le projet de pépinière consistait à fabriquer 20 planchées qui devraient servir à la mise en terre de quelques variétés notamment l’épinard, le gombo, la carotte, le chou.



Avec plus de 98 jeunes qui, dans la mesure du possible, pouvaient en dépit de leurs moyens faire de ce projet une opportunité de prise en charge personnelle, ils voient leur rêve tourner à l’envers et assimilent cet appel à projet comme un lobby.



En cette période de canicule, la plantation peine à survivre. Face au manque d’accompagnement, les pépinières sont en voie de disparition.



Allaguetem Amine Dan Ngar rappelle le contexte dans lequel s’inscrit la mise en œuvre de ce projet, tout en faisant une panoplie de revendications : « Ici nous disposons de sept sites avec six variétés à savoir l’épinard, le gombo, la carotte, le chou, le poivron. On a été utilisés comme des cobayes et maintenant après trois mois, nous demandons à ce qu’ils viennent physiquement constater ce qui se passe. Qu’ils nous disent quel est l’objectif du projet face à ce qu’on traverse ici. Nous avons aussi besoin de savoir quelle est la volonté réelle de projet », déclare-t-il.