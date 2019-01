Tchad : les aménagements pour le drainage des eaux s'organisent à N'Djamena

Le directeur général du ministère de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme, Ahmat Abakar Adjid a fait ce mercredi 30 janvier un point de presse sur l'aménagement des bassins et d'un canal pour le drainage des eaux de pluies des quartiers situés à l'Est de N'Djamena.



"Les bassins étaient au départ circonscrits pour une emprise de 75 hectares pour conserver toutes les eaux environnantes, conformément à la configuration définie par les études de faisabilité. Cependant, au cours des études d'avant projet et compte tenu de la densité, il a été retenu la variable qui consiste à réduire la prise de 55 hectares, soit 20 hectares de moins à sauver", a expliqué Ahmat Abakar Adjid.



Il faut creuser pour avoir la même capacité de rétention initiale et enfin équiper une station de pompage, a-t-il précisé.



D'après lui, "toutes les opérations d'indemnisation et de déguerpissent sont conduites sur la base de plans de déguerpissement et d'indemnisation. A cet effet, tous ceux qui se sentent omis peuvent se faire enregistrer par l'équipe mise en place avant la descente sur le terrain".