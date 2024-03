Tchad : les anciens Jécistes visitent les prisonniers de la maison d’arrêt à Sarh

La visite aux prisonniers lors de la fête de Rameau revêt une grande importance pour de nombreuses personnes, notamment dans certaines traditions religieuses.



Selon le coordinateur diocésain du RAJAT du Moyen-Chari, Djerayom Donatien, cette démarche est un geste de compassion et de solidarité envers ceux qui sont incarcérés, soulignant l'importance de l'amour, de la rédemption et de la réconciliation.



"Ces visites peuvent apporter un réconfort aux détenus en leur montrant qu'ils ne sont pas oubliés et qu'ils méritent d'être respectés en tant qu'êtres humains. C'est également une occasion pour ceux qui visitent les prisonniers de réfléchir à la justice, à la réhabilitation et à la façon dont ils peuvent contribuer à un système pénitentiaire plus juste et plus humain", a conclu le coordinateur diocésain du RAJAT du Moyen-Chari, Djerayom Donatien.



À noter qu'une séance de prière avec les prisonniers et la remise de quelques cadeaux composés de sucre, de tourteaux et savons ont marqué la fin de cette visite.