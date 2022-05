Tchad : les animaux affaiblis par le manque de pâturages

Les animaux sont affaiblis par le manque de pâturages, les éleveurs nourrissent leurs bétails avec les tiges de mil servant le support de leurs cases, a constaté le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr. Abderahim Awat Atteib au cours d'une visite le 17 mai dans les villages de Nyala et Farcha Attère (canton Mani) et à Amsakiné-canton Afrouk), dans la province du Hadjer Lamis.



Tout est devenu sec à cause de la mauvaise répartition pluviomètre de l’année dernière, rapporte le ministère. Les éleveurs rencontrés se disent soulagés de la visite du ministre en charge de l’élevage. Ils plaident pour que des solutions appropriées puissent être trouvées pour sauver leurs bétails.



La gouverneure de la province de Hadjer Lamis, Amina Kodjiyanan, a reconnu que les éleveurs souffrent. Il n’y’a pas d’alimentation pour le bétail et cela touche directement l’économie du pays. Elle souhaite une synergie d’action pour sauver ce secteur.



Le ministre Dr. Abderahim Awat Atteib a rassuré les éleveurs que son département a pris toutes dispositions pour la recherche des solutions à la crise pastorale. Un