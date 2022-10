Tchad : les appels à démilitariser l'administration territoriale font réagir les hauts gradés

"Dans les provinces, les gouverneurs n'associent pas les partis politiques d'opposition à leurs réunions", complète Mahamat Adam, représentant de parti politique. Koumadjal Marie (UDR/PSD) va plus loin et dénonce l'ingérence des militaires lors des périodes électorales.



Dans sa synthèse des débats, le Présidium a relevé qu'il s'agit d'une problématique intéressante.



Au nom des forces de défense et de sécurité, un haut gradé s'est expliqué sur la formation d'un officier, affirmant qu'il est en mesure tenir n'importe quel poste de responsabilité : "nous avons appris l'administration à l'École des officiers. La base de la formation c'est d'abord l'administration générale".



Selon lui, il n'y a pas qu'au Tchad qu'il y a des militaires à des hauts postes. Il cite notamment le Nigéria et le Mali. Le représentant des forces de défense et de sécurité évoque également le contexte sécuritaire pour justifier que certains postes de gouverneurs dans des zones à risques soient tenus par des officiers : "faites confiance aux forces de défense et de sécurité. C'est vrai, tout n'est pas rose mais nous y arriverons. Avec le concours de tous, le Tchad fera un bon en avant (...) Si au niveau du territoire, les officiers sont nommés, ils sont dans leur droite ligne et dans la défense du territoire". Une réaction qui a entrainé des applaudissements en plénière.