Tchad : les arbitres de football du Ouaddaï en session de formation

La formation regroupe une trentaine de participants venus des quatre départements que compte la province à savoir : Abgoudam, Djourf al-Armar, Assoungha et Ouara.



L'objectif est de renforcer les capacités des jeunes arbitres afin de les amener à avoir la maîtrise du remplissage des fiches de matchs et faire des rapports à chaque rencontre, mais aussi et surtout reconnaître les 17 lois qui régissent le football.



Le président du comité d'organisation du tournoi d'amitié et de brassage, Mahmoud Togou Ali, a indiqué que cette formation permettra de donner une valeur ajoutée aux hommes en maillot jaune pour une relève de qualité.



Le président provincial de la ligue de football du Ouaddaï, Mahamat Daoud kherdja, a relevé que cette formation est la première du genre dans le Ouaddaï. Elle permettra aux jeunes arbitres de se perfectionner afin d'éviter les erreurs sur les pelouses. Mahamat Daoud kherdja a invité ses collègues de la ligue du Ouaddaï à s'intéresser davantage aux encadrements des arbitres.