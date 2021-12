Tchad : les artisans handicapés du Tchad démontrent leur talent

Dans le cadre des activités de la 5ème édition de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Tchad, qui a commencé depuis le 6 et qui prendra fin le 12 décembre 2021 à l'hôtel Radisson Blu de N'djamena, le Groupe d'artisanat et d’artistes handicapés tchadiens (GAAHT) a présenté une gamme de produits fabriqués localement.



Selon Hissein Abdelkrim Yacoub, président du GAAHT, les personnes handicapées ne sont pas seulement là pour tendre la main aux autres, mais elles sont aussi capables de travailler et de subvenir à leurs besoins. « Nous remercions l'association Al-Amal pour la défense des droits des personnes handicapées et l'ONG Tika de Turquie, qui nous ont formés et aidés pour la création de notre groupement », a déclaré Hissein Abdelkrim Yacoub.



« Le GAAHT est doté d’une grande volonté et nous demandons au gouvernement et aux ONG, un appui multiforme afin de réaliser notre objectif qui est l'indépendance totale des personnes handicapées », a conclu le président du Groupe d'artisanat et d’artistes handicapés tchadiens.