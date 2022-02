Tchad : les artistes du Sila engagés auprès de la population pour la cohabitation

L'Union des artistes du Sila, en collaboration avec la GIZ (coopération allemande) a lancé une large sensibilisation de la population des cinq départements de la province, dans le cadre du Projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique (PRCPT). Elle est marquée par des campagnes théâtrales pour capter l'attention de la population.



Le projet va toucher plusieurs villages dans le cadre de la sensibilisation sur les alertes liées aux catastrophes naturelles.



Les artistes du Sila véhiculent des messages sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et le brassages entre les différentes communautés vivant dans la province.



Soumain Ahmat M'bodou, président de l'Union des artistes du Sila, rassure de leur disponibilité à transmettre les informations nécessaires à la population sur les alertes liées aux catastrophes naturelles. Il rappelle que l'objectif global des artistes est de défendre la cause commune et la lutte contre les phénomènes qui minent la société.