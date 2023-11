Tchad : les artistes musiciens du Moyen-Chari se mobilisent pour redonner vie à la culture

L'Association des Artistes Musiciens de la province du Moyen-Chari a tenu une assemblée générale le 8 novembre 2023 au siège de PASOC. Plusieurs points figuraient à l'ordre du jour, notamment l'installation du bureau exécutif de l'association, l'identification des artistes, le lancement d'un grand concert marquant le début des activités du bureau, et la discussion des problèmes affectant la scène artistique dans la province.



Dès le début de la réunion, le président des artistes musiciens du Moyen-Chari, Masra Stéphane Danyo, également connu sous le nom d'Alqafa, a souligné que la province du Moyen-Chari a longtemps été le berceau de nombreux artistes talentueux qui ont honoré le pays. Cependant, il a exprimé sa préoccupation quant au délaissement actuel de la province qui, malgré son riche passé culturel, semble avoir été laissée pour compte.



Alqafa a appelé ses collègues artistes musiciens à se rassembler et à s'investir pleinement pour le succès de l'association. Il a souligné l'importance de l'engagement collectif pour redonner à la province du Moyen-Chari sa renommée passée dans le domaine culturel. Selon lui, il est temps de relever ce défi et de restaurer la gloire culturelle de la province.