Tchad : les aspirants notaires se sentent lésés

Le collectif des aspirants notaires se dit victime d'injustices. L'alarme est sonnée ce 9 octobre par le porte-parole Komassing Haidandi lors d'un point-presse.



En effet, selon le porte-parole, la demande de nomination au poste de notaire croît fortement. Par conséquent, de "nouvelles charges" ont été créées en 2020 pour satisfaire cette demande. Ces charges sont malheureusement vilipendées par des notaires "qui pensent avoir le monopole de la profession" et refusent de l'ouvrir davantage aux jeunes. Pire, la chambre des notaires du Tchad et le ministère de la justice nomment selon "leurs désirs et caprices" quelques notaires appartement "à une classe prévilegiée". Pour preuve, Komassing Haidandi relève en premier un projet de transfert de 08 notaires de provinces vers la capitale alors que ceux-ci n'ont "jamais servi leurs circonscriptions et ne remplissent aucun critère de transfert". Ces demandeurs se sont d'ailleurs opposés récemment à la création de nouvelles charges. "Une incohérence", martèle le porte-parole.



Komassing ensuite de dénoncer le projet de nomination de 5 nouveaux notaires dont "certains sont en retraite depuis des années et n'ont jamais suivi des stages et qui se sont fait déliver de fallacieuses attestations de stage".



Les aspirants notaires appellent le président du Conseil militaire de transition et le ministre de la justice à retirer ces projets qui ne respectent d'ailleurs aucunement la parité homme-femme. Ils invitent aussi le président de l'ordre des notaires de "prendre ses responsabilités" en redorant l'image de la profession ternie ces derniers temps par des "gueguerres et polémiques intestines".