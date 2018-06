Tchad : les associations qui "menacent l'ordre et la cohésion" dans le viseur du gouvernement

Un conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, a figuré un projet de loi portant sur le régime des associations.Le gouvernement estime que "certaines associations menacent l'ordre public et la cohésion sociale", selon une déclaration de Madeleine Alingué, porte-parole du gouvernement, justifiant "une réorganisation plus rigoureuse du régime des associations (qui) s'avère nécessaire"."En suivant les recommandations du forum national inclusif et dans l'esprit de préserver la liberté d'expression conformément aux dispositions de la nouvelle constitution, une révision et actualisation de l'ordonnance n°27 du 28 juillet 1962 a été initiée", a expliqué la porte-parole du gouvernement.Le projet d'ordonnance proposé apporte des nouveautés sur l'identification des formes d'associations, leur mode de fonctionnement ainsi que sur le délai de notification sur l'autorisation ou le refus de fonctionner.Les membres du conseil ont "salué le travail et ont contribué avec leurs observations sur le caractère des associations, le profil des personnes pouvant adhérer aux associations, les dispositifs de contrôles et les actions visant à sanctionner", a précisé Madeleine Alingué.