Tchad : les auberges et bars en réaménagement pour la fête du ramadan

Depuis le début du mois saint du ramadan, les fidèles musulmans du Tchad ont abandonné les mauvaises pratiques et sont en règle avec Dieu. Cependant, cette période bénie a des répercussions sur les tenanciers d’auberges et de bars dancing qui ont vu leurs chiffres d’affaires chuter.



En effet, la règle religieuse musulmane interdit les fidèles de fréquenter les endroits mal sains tels que les auberges et les bars dancing avant, pendant et après le ramadan. La religion musulmane est très exigeante en termes de règles et de fondements, exigeant aux fidèles d'observer strictement les règles du Saint Coran. Malheureusement, dans chaque société, il y a toujours des brebis galeuses qui ne suivent pas ces règles.



Il est important de noter que ces dernières décennies, les Tchadiens se sont unis pour célébrer ensemble la fête du ramadan. En visitant les lieux de débits de boisson et les auberges, on peut constater que les Tchadiens de différentes convictions religieuses se rassemblent pour célébrer cette fête, tandis que beaucoup d'autres croyants profitent de l'occasion pour célébrer avec leurs concitoyens musulmans.



Cependant, en raison de la forte influence de la religion musulmane au Tchad, les propriétaires d'auberges et de bars dancing ont dû réaménager leurs établissements pour la fête du ramadan. Pendant cette période, ils doivent s'adapter aux règles religieuses et fermer leurs portes pendant la journée. Ainsi, ils peuvent continuer à servir leurs clients pendant la nuit.



Il est donc clair que le ramadan a des répercussions sur l'activité des auberges et des bars dancing au Tchad. Les tenanciers doivent s'adapter aux règles religieuses pour ne pas perdre leur clientèle musulmane pendant cette période bénie.