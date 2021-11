Tchad : les auteurs d'actes de tortures dans une vidéo arrêtés au Tibesti

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a annoncé ce 11 novembre que des auteurs présumés d'actes de tortures -filmés et diffusés sur les réseaux sociaux- ont été arrêtés.



"On a vu des vidéos qui ont circulé sur Internet, de façon horrible, qui ont porté atteinte à l'intégrité humaines des personnes agressées. Le président du CMT a instruit immédiatement le gouverneur de la région incriminée et les auteurs ont été arrêtés", explique le porte-parole du gouvernement.



Selon les autorités provinciales du Tibesti qui ont présenté l'un des individus, les faits ont eu lieu à Kouri Bougoudi.



Le ministre de la Justice a dessaisi les juridictions compétentes au niveau territorial pour que l'affaire soit jugée par la Cour d'appel de N'Djamena.



"Il y a des enquêtes, des arrestations en cours (...) Le gouvernement est mobilisé", précise le porte-parole du gouvernement.



"Nous ne laisserons pas passer cette affaire comme tant d'autres. Nous faisons en sorte qu'il n'y ait aucune zone de non droit dans notre pays", assure Abderaman Koulamallah.



Le ministre de la Sécurité publique et le procureur de la République s'exprimeront prochainement sur l'affaire.