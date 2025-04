Tchad : les autorisations de circulation des véhicules à vitres fumées suspendues

Par arrêté n° 132 /PR/PM/MSPI/SG 2025, signé le 22 avril 2025, par le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabache, la délivrance des autorisations de circulation des véhicules à vitres fumées est suspendue jusqu'à nouvel ordre.



L’article 2 de cette importante décision stipule que « le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale (DGGN), le Directeur Général des Renseignements et d'Investigations (DGRI) et le Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT) sont chargés de l'exécution du présent Arrêté qui annule toutes dispositions antérieures contraires ».