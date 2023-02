Tchad : les autorités annoncent 14 mesures pour réduire la mortalité sur la route

Interdire les transports en commun (Bus) pendant la nuit sur les routes interurbaines entre 23 heures et 05 heures du matin ;

Mettre en place un système de limitation de vitesse à travers le plombage de compteurs des véhicules de transport public et des marchandises à 90 Km/Heure ;

Imposer un cahier de charge à toutes les agences de transport public pour prendre en compte certaines mesures de sécurité routière notamment :

Avoir son permis de conduire à jour ;

Avoir son assurance automobile à jour ;

Avoir sa fiche technique délivrée par un centre de contrôle technique à jour ;

Prendre l'engagement de respecter le nombre de sièges mentionné sur la carte grise ;

Interdiction de manipuler un téléphone en étant au volant ;

Renforcer le contrôle du respect des dispositions du code de travail (contrat en bonne et due forme et paiement régulier des cotisations sociales) par l'employeur ;

Accélérer le projet d'aménagement des aires de repos en vue de permettre aux conducteurs de se relayer tous les 500 Km de trajet ;

Mener des campagnes de sensibilisation sur le nouveau code de la route ;

Activer le numéro vert du Ministère des Transports Terrestres pour coordonner et solutionner en temps réel les données sur les infractions relatives à la circulation routière ;

Rendre opérationnelle la Brigade Active de la Sécurité Routière ;

Actualiser le Conseil National de Sécurité Routière ;

Instaurer un système de repos d'une heure et trente minutes (1h30) après chaque 500 km pour les chauffeurs de bus ;

La signalisation des véhicules en panne ;

Engager des poursuites contre les fuyards ;

Faire le suivi des paiements des dommages auprès des assurances des victimes décédées ;

Rechercher et retrouver ceux qui se dérobent en fuyant après avoir été impliqués dans un accident de la voie publique.

Le Tchad a créé l'Office National de la Sécurité Routière (ONASER) pour étudier, rechercher et mettre en œuvre tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers de la route, notamment par des mesures de prévention des accidents, des formations des conducteurs de véhicules et la répression des inciviques et indisciplinés de la route. Cependant, malgré ces efforts, le pays a connu un accident mortel ayant occasionné 20 morts et 07 blessés sur l’axe Oum-hadjer – Abéché en janvier dernier.Face à la gravité de la situation sur les routes et à la recrudescence des accidents graves dans le pays, les plus hautes autorités ont instruit la ministre de mettre en place un comité interministériel en vue d'identifier et de mettre en œuvre de façon urgente un plan de lutte avec tous les acteurs, afin de prendre des mesures fortes et urgentes.Après un travail d'intenses échanges, les mesures suivantes ont été prises :Ces mesures sont destinées à être mises en place de manière urgente pour éviter que les accidents ne continuent de se produire sur les routes du pays. Elles ont été élaborées en concertation avec les différents acteurs concernés.