Tchad : les autorités appellent les conducteurs à la prudence sur la route

Deux bus de transport de passagers appartenant à l’agence « Hamama » ont fait une collision dans la nuit du 27 février, faisant une trentaine de morts et une cinquantaine de blessés ainsi que des dégâts matériels. L'un des bus était en provenance de N'Djamena et l'autre d'Abéché.



La ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Weddeye, a instruit ses services, notamment l'Office national de la sécurité routière (ONASER) et les services déconcentrés des transports afin de mener à bien des investigations fructueuses sur cette tragédie.



La ministre exhorte particulièrement les conducteurs à la prudence, au strict respect de la réglementation en vigueur et à la responsabilité quant à la circulation sur les voies publiques.