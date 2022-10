Tchad : les autorités assurent qu'un huissier s'est trompé de ministère en déposant une demande de marche

Maître Djounfoune Golbassia Félix mentionne dans son procès-verbal un motif de refus évoqué : "qu'il n'y a pas un gouvernement qui puisse ordonner cette marche".



"Le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration est disticnt du ministère de l'Intérieur. Si vos services se sont trompés de lieu pour passer leur temps au ministère de l'Intérieur, ils ne peuvent que s 'en prendre à eux-mêmes", affirme le secrétaire général du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration.



Le secrétaire général confirme que "le service juridique du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration a reçu les collaborateurs (de l'huissier) vendredi 14 octobre 2022 à 12h31. Entretemps, les services du secrétariat du ministère étaient déjà fermés. Il était convenu de revenir dans la matinée de lundi 17 octobre 2022".