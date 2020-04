Tchad : les autorités avertissent contre un relâchement, le Covid-19 "gagne du terrain"

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a rappelé jeudi à la population que face à la pandémie qui gagne du terrain, "nous devons chacun et chacune à son niveau, prendre la mesure du danger."



"Il faut arrêter l'incivisme et l'indiscipline. Malheureusement, nous observons avec regret le relâchement dans l'application et le respect tant du couvre-feu que des mesures usuelles d'hygiène", selon le président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire.



"Les gestes barrières ne sont pas correctement et systématiquement pratiqués", a indiqué Kalzeubé Payimi Deubet.



D'après le ministre d'État, "les attroupements et les cérémonies à caractère sociale tels que mariages, azouma, tontines, enterrements, places mortuaires, continuent comme si de rien n'était et comme si le Tchad ne vit pas dans cette triste circonstance de la pandémie de coronavirus."



"Les gestes barrières et le port de masque constituent les moyens les plus sûrs et les plus efficaces pour arrêter la pandémie", a insisté Kalzeubé Payimi Deubet.



21 nouveaux cas et trois décès



Le ministère de la Santé publique a annoncé jeudi la détection de 21 nouveaux cas de coronavirus et la mort de trois personnes.



35 malades sont sous traitement tandis que 33 patients sont guéris.



Depuis le 19 mars 2020, pour l'ensemble du pays, il a été enregistré 73 cas de Covid-19 dont 59 de sexe masculin et 14 de sexe féminin, ainsi que cinq décès.