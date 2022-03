Tchad : les autorités démentent l’attaque d’un commissariat par un général

Suite aux informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d'une attaque au Commissariat de Sécurité Publique du 4ème arrondissement, le Ministère de la Sécurité Publique et de l'Immigration, après vérification, apporte un démenti formel à cette information. En effet, il n'y a eu aucune attaque comme l'affirme certains.



Certes, le Général mentionné dans les commentaires était au commissariat et ce, pour avoir des clarifications sur cette affaire qui, faut-il le rappeler est purement civile, n'avait en aucune manière usé de force.



Le Ministère tient à rassurer l'opinion nationale que le mis en cause est bel et bien au Commissariat de Sécurité Publique du 4ème arrondissement. Cependant, le Ministère de la Sécurité Publique et de l'Immigration tient à rappeler une fois de plus les utilisateurs des réseaux sociaux à la plus grande retenue