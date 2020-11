Tchad : les autorités du Ouaddaï ordonnent l'incinération d'une saisie de stupéfiants

Accompagné de ses proches collaborateurs, le gouverneur de la province du Ouaddaï a procédé samedi à l'incinération des drogues saisies par les forces de défense et de sécurité du Ouaddaï. L'incinération a eu lieu en présence du procureur de la République, du maire de la ville d'Abéché et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires.



Le procureur de la République près la Cour d'appel d'Abéché, Hassan Djamous Hachim, rappelle la Loi n°22 du 28 septembre 1995 autorisant l'incinération de la drogue. Selon lui, conformément aux textes, il est procédé à l'incinération de ces produits prohibés.



"La destruction ne peut se faire que par la phase de l'incinération, donc on incinère ces produits pour que la population ne puisse pas consommer ou vendre", précise Hassan Djamous Hachim.