Tchad : les autorités du Salamat interdisent l'exportation des denrées alimentaires de la province

Au cours de cette rencontre qui a vu la participation de toutes les sensibilités, le gouverneur du Salamat a transmis un message selon lequel les autorités de transition, soucieuses d'assurer le bien-être de la population, se sont préoccupées de la flambée des prix et de la cherté de vie. Elles ont instruit les autorités provinciales pour exécuter la décision portant interdiction de l'exportation des denrées alimentaires.



Les denrées ciblées sont entre autres le mil, l'arachide, le sorgho, le maïs et le riz. Il notifie que la situation de conflit dans laquelle se trouvent les pays voisins de la province ne permet pas à la population de vaquer normalement aux activités agro-pastorales.



« Face à cette situation préoccupante, le président de transition, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, nous instruit de ne pas laisser un seul grain traverser hors du territoire national. Cette interdiction s'étend aux carburants et leurs produits dérivés. D'ailleurs, pour votre information, nos frontières avec la République sœur Centrafricaine sont toujours fermées », clarifie Abdoulaye Ibrahim Siam.



Pour finir, il attire l'attention de tous car les contrevenants aux termes de la présente décision, seront punis conformément à la loi en vigueur et les biens faisant l'objet d'exportation seront purement et simplement saisis par les forces de l'ordre.