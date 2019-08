Tchad : les autorités entendent réformer la structure de la police nationale

La direction générale de la police nationale a abrité ce vendredi 30 août 2019, dans ses locaux, la cérémonie d’installation du nouveau directeur général de la police nationale.



La cérémonie s’est déroulée en présence du DGPN sortant, le contrôleur général de police, Ousmane Bassy Lougma et l’officier de police entrant, le commissaire divisionnaire de police, Hissein Doudoua Hamit.



Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, le chef d’état-major général des armées, le général de corps d’armée, Tahir Erda, ainsi que d’autres officiers hauts gradés de l’armée et de la police, ont pris part à l’événement.



Un bilan positif pour le DGPN sortant



Le directeur général de la police nationale sortant a occupé cette fonction pendant sept mois. A son actif : l’arrestation de plusieurs éléments de Boko Haram, le démantèlement de réseaux de trafiquants d’êtres humains, d’armes, de faussaires de billets de banque et de documents administratifs.



Ousmane Bassy Lougma a déclaré que son successeur Hissein Doudoua Hamit n’est pas un novice dans le corps de la police nationale car, dit-il, il a fait ses preuves dans plusieurs postes de responsabilité au sein de cette institution. Il se dit persuadé qu’Hissein Doudoua Hamit sera à la hauteur de la tâche.



Recréer un lien de confiance avec la population



Le nouveau directeur général de la police nationale, le commissaire divisionnaire de police, Hissein Doudoua Hamit promet de mettre toute sa force et son énergie pour accomplir la mission qui lui a été confiée par les hautes autorités de la République.



Il compte sur la collaboration et la volonté de l’ensemble de corps de la police nationale pour réussir à lutter contre les violences urbaines et rurales, l’extrémisme violent, le trafic des humains, des armes et l’insécurité urbaine.



« La mission sécuritaire qui nous a été confiée sera menée avec méthode, organisation et compétence pour répondre à la forte exigence de nos paisibles concitoyens dans le domaine sécuritaire. Ce lien de confiance se bâtira sur le terrain par une présence visible et un contact aussi fréquent et diversifié avec la population », a déclaré le nouveau directeur général de la police nationale.



En outre, il a salué le travail de qualité abattu par son prédécesseur et promet de s’employer à continuer à travailler sur les reformes qualitatives entreprises.