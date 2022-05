Tchad : les autorités inquiètes de « l'instrumentation des étudiants par des groupuscules »

Le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et à l'Innovation, Mamadou Gana Boukar, le conseiller du président du Conseil Militaire de Transition, chargé de l'Enseignement supérieur, Youssouf Hassan Taha, le directeur général du ministère de l'Enseignement supérieur, Pr Reounoudji Frédéric et le président de l'université de Ndjamena, Pr Mahamat Saleh Daoussa Hagar ont échangé ce 18 mai, avec quelques enseignants de l'Université de Ndjamena.



Les échanges ont porté sur la paix sociale et la quiétude en milieu universitaire, informe le département ministériel. Le secrétaire d'État, Mamadou Gana Boukar a regretté l'instrumentation des étudiants par quelques groupuscules. Selon lui, cette instrumentalisation joue en défaveur des étudiants sur le plan académique.



C'est pourquoi il demande, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et au nom du gouvernement, aux enseignants de sensibiliser les étudiants à cultiver la paix en milieu universitaire pendant leurs cours. Le président du SYNECS (Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du Supérieur), Dr Guirayo Jérémie a déclaré pour sa part que le SYNECS est resté dans l'esprit du pacte social signé avec le gouvernement.



Il affirme que le SYNECS ne gère pas la rue et est en dialogue permanent avec le gouvernement dans le cadre des revendications, des acquis des enseignants et chercheurs du supérieur. Après cette séance d'échanges, le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur a également rencontré les représentants des étudiants de l'université de Ndjamena, l'université Roi Fayçal et ceux de l'Ecole normale supérieure de Ndjamena.



Le message a été le même que celui adressé aux enseignants : cultiver la paix en milieu universitaire en sensibilisant les camarades et en évitant d'être instrumentalisés. Pour lui, « les causes des agissements que nous constatons ces derniers temps ne sont pas d'ordre académique et estudiantin ».