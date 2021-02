Tchad : les autorités interdisent plusieurs marches et sit-in

Le ministre intérimaire de la Sécurité publique et de l'Immigration, Djimet Arabi, a signé jeudi un arrêté portant interdiction des marches et sit-in.



Les marches et sit-in initiés par le Consensus d'actions républicaines pour le progrès "Le Consensus", le Mouvement panafricain de rejet du Franc CFA "MPR-F CFA", le Mouvement national pour le changement au Tchad (MNCT), et le Mouvement des Transformateurs, prévus les 13, 15 et 16 février 2021 à N'Djamena et dans les provinces sont strictement interdits.



"Sont également interdites les marches prévues tous les samedis dans les provinces et à N'Djamena par le mouvement des Transformateurs", selon l'arrêté.



Le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration indique qu'il est "chargé de la protection des personnes et de leurs biens" et "ne saurait permettre de telles marches susceptibles d'occasionner des troubles à l'ordre public".