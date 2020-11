Tchad : les autorités interdisent une marche pacifique prévue samedi

La marche pacifique initiée par le Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC) le samedi 7 novembre 2020 dans certaines villes et les dix arrondissements municipaux de la ville de N'Djamena est strictement interdite, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Sécurité publique.



"La pandémie de la Covid-19 ne permet pas l'organisation d'une telle marche : une marche ne limite pas le nombre des manifestants à 50 seulement", précise le ministre en charge des armées Mahamat Abali Salah qui a signé l'arrêté d'interdiction par délégation de son collègue de la Sécurité publique.



Le président du CTVC, Dingamnayal Nely Versinis, a annoncé une manifestation pacifique et citoyenne, afin "d'exiger le départ du groupe Castel Tchad du territoire".



Le CTVC dénonce "l’augmentation d’une manière unilatérale et exagérée, des prix des boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées par le groupe Castel Tchad depuis le 1er janvier 2020", le licenciement exclusif d’un bon nombre important du personnel tchadien et la fermeture de l’usine de Moundou des Brasseries du Tchad.