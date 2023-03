Tchad : les autorités invitent les entreprises à investir dans le sport

Lors de cet événement, le ministre Patalet Geo a souligné que l'Etat ne peut plus prendre en charge seul le développement des pratiques physiques et sportives dans le pays.



En effet, les subventions publiques ne suffisent plus pour soutenir toutes les fédérations et leurs composantes, notamment les ligues et les clubs sportifs. Pour remédier à cette situation, les Fédérations et Associations sportives ont présenté leurs plans d'actions budgétisés pour permettre aux autorités de mesurer leurs ambitions, leurs capacités financières et leurs besoins en termes d'apports extérieurs.



Le ministre a également souligné que le sport est un puissant vecteur de communication et de marketing pour les entreprises locales, qui doivent saisir cette opportunité pour se rapprocher de leur public et contribuer à leur prospérité. L'Etat a pour rôle de définir le cadre légal et de veiller à ce que ces partenariats respectent strictement les lois et les textes en vigueur.



Le Tchad accueillera prochainement la Coupe du Tchad en matière de football et les Etats-généraux des sports, qui visent à ouvrir un nouvel horizon pour le football tchadien et à préciser le cadre d'intervention des différents acteurs impliqués dans le développement du sport.



Malgré les nombreux défis rencontrés par le secteur sportif, le ministre a exprimé sa volonté de révolutionner le secteur du sport au Tchad et de faire rayonner le pays à l'international.