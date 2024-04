Tchad : les autorités locales interviennent après la pénurie de vivres à la prison de Kélo

Le directeur de la maison d'arrêt de Kélo, Alladooum Chérubin, a indiqué qu'ils ont 401 détenus sous leur responsabilité et que le service pénitentiaire ne répond pas à leurs demandes. Pour cette raison, il a écrit aux autorités départementales pour exprimer l'urgence de la situation. Il signale également que les forces de l'ordre ont maîtrisé la situation, et qu'aucun incident grave n'a été signalé.



Le préfet Doud Souleymane Ousmane et le maire de la ville de Kélo sont immédiatement arrivés à la maison d'arrêt avec un message du gouverneur, ordonnant la livraison de 50 sacs de maïs aux détenus, en attendant une réponse des autorités compétentes. Le gouverneur a insisté sur le fait que les responsables de l'institution doivent gérer ces ressources de manière appropriée.