Tchad : les autorités mettent en garde contre un risque d'explosion des cas de Covid-19

Le Comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni mercredi au Palais présidentiel. Il a passé en revue la situation épidémiologique liée à la Covid-19 et a fait une évaluation de l'état d'application des mesures barrières.



Il a réitéré la nécessité d'une plus grande vigilance face au risque d'explosion des cas de contamination à cause d'un relâchement dans le respect des mesures barrières édictées par le Gouvernement, selon un communiqué du ministre de la Communication, l'ambassadeur Chérif Mahamat Zene.



Le Comité a constaté avec beaucoup de préoccupation le non-respect des mesures dans les lieux de culte et les transports en commun urbain et interurbain, ainsi que la restriction des restrictions non-levées relatives aux attroupements autour des places mortuaires, des cérémonies de mariage et des débits de boisson.



Le Comité s'est particulièrement indigné du comportement des agences de voyages et autres transporteurs prélevant le double du tarif du transport sans respecter la distanciation sociale dans les bus. Il exige de tous les transporteurs de se conformer sans délai aux engagements pris vis-à-vis du Gouvernement pour obtenir la reprise de leurs activités.



Le Comité a instruit les départements ministériels concernés à l'effet de faire respecter par les agences de voyages les conditions ci-après : le lavage des mains à l'eau et au savon du passager avant de monter dans le bus ; le port du masque tout au long du voyage ; l'observation de la distanciation sociale ; l'aération du bus tout au long du trajet par l'ouverture de temps en temps des fenêtres.



Tout transporteur contrevenant aux conditions citées s'exposera au retrait par les services compétents de sa licence.