Tchad : les autorités ont "attisé le conflit intercommunautaire" au Ouaddaï, selon la CTDDH

La Convention tchadienne de défense des droits Humains (CTDDH) accuse, lors de la présentation d'un rapport ce samedi 26 janvier au Centre Al-Mouna, les autorités centrales et provinciales d'avoir attisé le conflit intercommunautaire dans la province du Ouaddai, entre Ouaddaiens et Arabes.



Le conflit a fait 69 morts et a perduré de la période d'octobre 2016 jusqu'au 22 novembre 2018.



Selon la CTDDH, les deux missions effectuées par ses membres ont réussi à établir de façon formelle que les actes posés par le gouvernement à travers leurs relais locaux que sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et surtout les commandants des brigades et légions de gendarmerie concourent toujours à aggraver ces conflits devenus récurrents ces derniers temps.