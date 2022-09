Tchad : les autorités "ont mis fin à un projet hostile à l'économie et au commerce" (CONITE)

Le 19 septembre, le CONITE a alerté les autorités contre des "activités occultes et illégales d'une opération mafieuse dénommée USCODA, aidée par une grappe d'individus extrêmement cupides, dangereux et mal intentionnés, qui se sont constitués en consortium du mal contre le Tchad".



Les commerçants tchadiens payaient "illégalement" 35.000 Fcfa sur toutes les embarcations en partance ou en provenance du Tchad au port de Douala. Cette taxe illégale est désormais de 500.000 Fcfa en violation flagrante des droits de la CEMAC.



La conséquence immédiate de cette taxe est une "brusque" augmentation des prix sur le marché ou pire "une crise économique" qui révoltera les tchadiens.



Le 22 septembre, le directeur général des douanes Abdoulaye Tahirou Dabou a reçu le CONITE, le Conseil national du patronat, le groupe Bolloré et la Chambre de commerce (CCIAMA).



Abdoulaye Tahirou Dabou a saisi son collègue camerounais pour "le convaicnre du bienfondé des inquiétudes et de la situation préoccupante qui prévaut sur le terrain due à la gravité du projet USCODA".