Tchad : les autorités provinciales du Salamat réagissent à la flambée des prix

Une rencontre consacrée à la cherté de la vie, a été présidée le 28 juin 2022 au gouvernorat, par le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, entouré des responsables civils et militaires.



La cherté de la vie est à l'heure actuelle un phénomène mondial, les prix des objets de commerce, surtout les denrées de première nécessité, sont excessivement élevés dans la province. Même les céréales produites localement sont hors de prix. La flambée des prix sur le marché de la ville d'Am-Timan et toute la province laisse à désirer.



Il est très difficile pour la population de mener une vie décente surtout en cette période où la province est en partie enclavée par les inondations des eaux de pluies et du fleuve Azoum. Cette situation intenable a poussé le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam à rencontrer les opérateurs économiques.



D'entrée de jeu, il a bien précisé à l'assistance que le bien-être de la population occupe une place importante dans la politique des autorités de transition. Il demande aux opérateurs économiques de ne pas être trop insatiables en comptant sur l'argent mais il faut plutôt avoir un peu d'humanisme envers les concitoyens qui traversent des moments difficiles à cause de la flambée des prix.



Le gouverneur a échangé notamment avec le délégué en charge des finances et du budget, Souleymane Issakha Abdoulaye, les opérateurs économiques et les chefs traditionnels. En ce qui concerne le carburant, les opérateurs économiques font savoir qu'ils ont des difficultés pour avoir accès aux produits à N'Djamena. Pour se ravitailler, ils le font depuis la ville d'Ati en achetant du carburant provenant de la Libye. Le fût de gasoil est acheté à 190.000 FCFA.



Au cours de la rencontre, quelques propositions ont été faites. Le gouverneur s'engage à s'impliquer personnellement pour faciliter aux opérateurs économiques l'accès au ravitaillement depuis N'Djamena. Toutefois, il leur demande d'être en règle et de stocker les produits pétroliers selon les normes exigées.



Un comité technique verra le jour très prochainement pour solutionner cette flambée des prix sur le marché, afin de normaliser et réduire le coup de la vie.