Tchad : les autorités renforcent la mobilité des forces de sécurité du Sila

39 motos ont été remises aux forces de défense et sécurité de la province du Sila par le gouverneur, le général Ismaël Yamouda Djorbo, le 27 novembre. Il s'agit d'un appui en mobilité.



Le général Ismaël Yamouda Djorbo a souligné que ces moyens roulants vont aider les forces des défense et de sécurité à accéder à des zones enclavées pour mieux assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.