Tchad : les autorités saluent la "résilience" des ouaddaïens face à "l'adversité"

"En plus des fils qui ont perdu leur vie, il y a des évènements incroyables qui se sont passés. (...) Nous sommes au courant de ce qui s'est passé. On a vu aussi les images, on a vu les tiraillements au cimetière. Vous ne parlez pas à des gens qui sont totalement incultes de la situation", Dr. Haroun Kabadi

"Au-delà de l'adversité, vous avez par votre comportement démontré votre capacité de résilience pour faire face à ces douloureux évènements", a affirmé le président du CNT, délivrant un message du président du Conseil militaire de transition."Ma délégation et mois sommes venus vous apporter un message de paix, de consolation, de pardon et de réconciliation nationale", a poursuivi Dr. Haroun Kabadi. Il a rendu hommage et a fait observer une minute de silence en mémoire "de ceux qui sont tombés" au cours des évènements meurtriers des 24 et 25 février 2022.Dr Haroun Kabadi a exprimé la consternation du CNT suite aux évènements d'Abéché. Il a indiqué que c'est le CNT qui a demandé à la délégation gouvernementale de faire le déplacement à Abéché quelques jours après le drame. Cette demande a été suivie de l'accord du président du CMT.Pour le président du CNT, toute la lumière doit être fait sur le drame. "L'ampleur de ce drame a été tellement grand. Depuis des décennies, la communauté ouaddaïenne a toujours vécu en entente avec l'ensemble des autres communautés", a dit Dr. Haroun Kabadi.Une enveloppe symbolique a été remise aux familles endeuillées.