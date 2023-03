Tchad : les autorités se concertent avec les assureurs pour renforcer la sécurité routière

L'objectif de cette rencontre était de maintenir la sécurité routière au Tchad en impliquant les assureurs dans l'action gouvernementale. Selon le président de l'ASAT, Abdelkrim Batil Togoï, le gouvernement s'est penché sur cette question lors d'une réunion avec le Premier ministre, et les ministres de la Sécurité Publique et des Transports et de la Sécurité Routière ont ensuite fait un point de presse relatif à leurs échanges avec le Premier ministre.



Dans ce contexte, la ministre des Transports et de la Sécurité routière a invité l'ASAT à une rencontre d'échange sur cette problématique, en tant que partenaires. Le président de l'ASAT a affirmé que l'association est entièrement disposée à accompagner le gouvernement en tant qu'assureurs et à satisfaire également la population.



Pour cela, l'ASAT va mettre en place un comité technique de réflexion sur cette question, en collaboration avec le ministère. L'association a également proposé des recommandations au ministère ainsi que des méthodes de travail. Le président de l'ASAT a assuré de leur disponibilité à descendre sur le terrain pour sensibiliser la population et réduire ainsi le nombre d'accidents.



Il a également expliqué le rôle de l'assurance dans la couverture des dommages en cas d'accident, ainsi que la nécessité pour les conducteurs de faire preuve de conscience et de partager la responsabilité en cas d'accident.



La ministre des Transports et de la Sécurité routière a, quant à elle, indiqué qu'en collaboration avec l'ASAT, une équipe sera mise en place pour déterminer l'importance de cette dernière dans le dispositif technique. Elle a ajouté que les différentes préoccupations seront jumelées pour mettre en commun les idées et ainsi mieux maîtriser la sécurité routière.