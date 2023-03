Tchad : les autorités se félicitent du succès de la SENAFET 2023 au Moyen-Chari

Le ministre a souligné que le Moyen-Chari est un symbole d'unité et d'accueil, démontré par l'école, la mobilisation, l'organisation des femmes, le défilé et la manifestation festive organisée. Le ministre d'État a également partagé le message du Chef de l'État, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, qui aurait souhaité être présent à la cérémonie, mais qui était absent du territoire national en mission au Qatar pour résoudre des problèmes du Tchad.



Le ministre d'État a exprimé le soutien du Chef de l'État à la population de Moyen-Chari, aux administrateurs civils et militaires ainsi qu'à toutes les femmes de la région pour le maintien de la paix dans le pays. Il a également souligné que la ville de Sarh a accueilli de nombreuses autorités dans le passé et continuera à le faire.