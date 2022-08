Tchad : les autorités se réorganisent pour une meilleure coordination face aux inondations

Une réunion de concertation sur les inondations et catastrophes s'est déroulée ce 10 août, au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, en présence de plusieurs membres du gouvernement, du maire de la ville de N’Djamena et des partenaires techniques.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdelmadjid Abderahim juge « opportun, sinon indispensable de réactiver et réactualiser chaque année, le plan de contingence inondations ».



Selon lui, il faut se préparer le plutôt possible, vers mars au plus tard, à répondre de façon coordonnée, en entreposant le nécessaire à temps dans les zones inondables qui devront être mappées dès à présent. « Le comité interministériel sur les inondations devrait être réactivé et travailler régulièrement tout au long de l'année sur les inondations, un véritable problème social, une vraie catastrophe dans notre pays le Tchad », affirme Dr Abdelmadjid Abderahim.



Prenant la parole, le maire Ali Haroun rappelle que cette année, la pluie nous a surpris en faisant un grand dégât. « Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied et d'œuvrer pour évacuer l'eau de la ville de N'Djamena. Le phénomène est mondial », indique le maire. Par ailleurs, le maire demande aux partenaires d'accompagner la mairie de N'Djamena.



« Aujourd'hui, nous avons quelques motopompes mais pas suffisamment pour évacuer tous cette eaux-là, les bassins de rétention que le gouvernement a faits aujourd'hui ne sont pas en mesure de contenir toute cette eau que vous voyez là », souligne le maire.



Le ministre de la Santé publique a remercié les partenaires qui accompagnent le Tchad dans ces moments difficiles. Il appelle les partenaires à aider le Tchad pour surmonter les défis de l'heure. Les zones inondées, à N'Djamena et en province, ont été présentées au cours de la rencontre.