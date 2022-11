Tchad : les autorités somment les compagnies aériennes d'agir face à l'insatisfaction des passagers

Le ministre a axé sa communication sur la sécurité et le traitement des passagers. "Les usagers de transport aérien expriment une insatisfaction généralisée en matière de sécurité, de la qualité du service et de traitement dégradables qui leur est réservée, surtout au niveau des aéroports hub de vos compagnies", a indiqué Hissein Tahir Sougoumi.



Le ministre demande aux compagnies de prendre très rapidement des mesures correctrices afin de placer le passager au centre de l'action dans le but de créer un climat apaisé de confiance et de fidélisation des passagers.



Environ 200.000 passagers annuels sont transportés par huit compagnies aériennes régulières.