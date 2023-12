Tchad : les auxiliaires vétérinaires de la Tandjile-Ouest formés en prescription médicale

L'objectif principal de cette formation est d'orienter les auxiliaires sur l'utilisation adéquate des produits vétérinaires et de créer une plateforme pour faciliter la collaboration entre les auxiliaires et les encadreurs vétérinaires.



Cette initiative a réuni une vingtaine de participants venant des différentes sous-préfectures de la Tandjile-Ouest. Les intervenants à cette formation, notamment le chef secteur vétérinaire de Kelo, le chef de poste et le technicien Tagoudoum Mbairam Elison, ont partagé leurs connaissances et leur expertise lors d'une journée intensive sous les ombres de la cour du secteur vétérinaire de Kelo.



Grâce à cette collaboration et à cette formation, il est attendu que l'exercice des fonctions des auxiliaires vétérinaires soit grandement amélioré, assurant ainsi un meilleur suivi médical pour les animaux dans la région.