Tchad : les avocats d'un inspecteur des finances dénoncent une cabale

Le collectif des avocats de l'inspecteur général du ministère des Finances et du Budget, Koulamaye Dillah, dénonce dans un point de presse tenu ce soir, l'acharnement, la machination et la cabale judiciaire dont leur client fait l'objet en ce moment.



Koulamaye Dillah a été suspendu de ses fonctions le 29 novembre par une note de service du ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar. Il lui est reproché des "manquements professionnels graves".



En cours...