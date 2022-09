Tchad : les avocats de Succes Masra dénoncent un "acharnement judiciaire" pour l'écarter

Le collectif envisage une plainte à la suite de la "répression" du 9 septembre contre Dr. Succes Masra et ses militants qui se rendaient au parquet.



"Les forces de défense et de sécurité ont pilonné pendant près de deux heures le siège du parti", dénoncent les avocats. Selon eux, la quantité des douilles ramassées témoigne des souffrances des habitants du quartier.



Réagissant à la suspension de la convocation jusqu'à nouvel ordre, le collectif affirme qu'un ministre "n'a pas à donner des instructions au Procureur de la République" et ajoute que "l'épée de Damoclès reste suspendue sur la tête" de Dr. Succes Masra. Au nom du collectif, Me. Pierre précise que la convocation est "sans motif avéré jusqu'à ce jour".



Il estime que le président de la transition a violé le principe de la présomption d'innocence en affirmant à la Télévision nationale que Dr. Succes Masra manque de respect à la justice.



Le collectif interpelle la communauté internationale afin d'inviter le Conseil militaire de transition à respecter ses engagements en faveur des libertés et des droits de l'Homme.