Tchad : les avocats de Succes Masra envisagent une plainte à l'international

Le collectif des avocats de Dr. Succes Masra, président du parti Les Transformateurs, a annoncé ce 12 septembre qu'il envisage une plainte au niveau national et/ou international à la suite de l'assiègement du siège des Transformateurs et de la répression des militants.



Le collectif évoque des "faits extrêmement graves" qui sont "constitutifs de nombreuses infractions à la loi pénale", notamment la tentative rassasiant, coups et blessures volontaires, séquestration, arrestations arbitraires ,destruction des biens, violences et voies de faits.



La plainte envisagée viserait les auteurs, co-auteurs et complices de ces faits, indique Me. Adoum Moussa Djibrine, porte-parole du collectif.