Tchad : les avocats exigent une enquête indépendante sur les évènements du 20 octobre

Les avocats exigent l'ouverture d'une enquête indépendante avec l'implication de la communauté internationale, ainsi que la libération des personnes appréhendées.



"De nombreuses vies humaines ont été ôtées (...) de nombreuses personnes vivent depuis ce 20 octobre en cachette, craignant la chasse à l'homme. Des véhicules à vitres fumées et sans plaques d'immatriculation continuent à circuler dans nos villes", déplore le Barreau du Tchad.



Les avocats appellent l'État à respecter et préserver les droits humains et libertés.



Le Barreau déplore les "manoeuvres de certains magistrats" qui "ternissent l'image de la justice". Il rappelle que toutes les personnes poursuivies bénéficient de l'assistance des avocats.