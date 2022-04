Tchad : les avocats interpellent les autorités sur l’insécurité des magistrats

Les avocats affirment leur solidarité aux magistrats et appellent les autorités à servir contre les auteurs de leurs agressions. Dans un communiqué signé et rendu public le 31 mars 2022, l'ordre des avocats du Tchad a exprimé sa solidarité aux magistrats et à l'ensemble des acteurs judiciaires sur l'ensemble du territoire.



Les avocats s'indignent de ce que l'action des magistrats face aux nombreuses agressions dont ils sont victimes dans l'exercice de leur activité "n'émeut pas les hautes autorités”.



Or expliquent-ils, dans "un pays lorsque la justice ne fonctionne pas", lorsqu'elle est en arrêt comme c'est le cas", cela doit "émouvoir les autorités".



Pour le barreau Tchadien, cette “énième agression des magistrats" remet à "l'ordre du jour l'indépendance de la justice", "la sécurité des acteurs judiciaires" mais aussi soulignent-ils "la professionnalisation des forces de défense et de sécurité".



Cette grève des magistrats, précisent les avocats, doit interpeller les hautes autorités pour “une réaction rapide, efficace et efficiente” qui démontre l'intérêt qu'elles "accordent au pouvoir judiciaire”.



Le barreau Tchadien invite les autorités à prendre "des mesures et dispositions fortes" qui vont rassurer "la sécurité des acteurs judiciaires" mais aussi à "arrêter et traduire en justice les acteurs de ces agressions, leurs complices”, tout en "relevant de leurs fonctions ceux qui ont des responsabilités".