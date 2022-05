Tchad : les avocats mettent en garde contre la compromission de la recherche de la paix

Le barreau du Tchad a appelé le 18 mai les autorités à éviter toute situation qui pourrait compromettre le respect des droits de l'Homme et la recherche de la paix et de la cohésion sociale en cette période de transition.



En réaction aux violences de Danamadji dans la province du Moyen-Chari, le barreau du Tchad dit constater avec regret et désolation la violence perpétrée qui a conduit à des pertes humaines. "Ces cas de violences se perpétuent et se multiplient parce que des cas antérieurs sont restés non élucidés, cela encourage ce genre de comportements", a affirmé Me. Djerandi Laguerre Dionro, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Tchad.



Me Djerandi Laguerre Dionro a condamne fermement ces actes et a appelé les pouvoirs publics à s'assumer pour faire la lumière et situer les responsabilités notamment celles des forces de l'ordre.



Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a apporté le 15 mai des clarifications sur le conflit meurtrier qui s'est produit dimanche dernier à Danamadji, dans la province du Moyen-Chari. Le ministre a évoqué une "altercation qui a eu lieu entre des jeunes, l'un accusant l'autre de vol. S'en est suivi l'assassinat de ce jeune autochtone par l'autre citoyen".